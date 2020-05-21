Ankara'da online turnuvalarda dereceye giren sporculara hediyelerini il müdürü verdi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen online spor turnuvalarında dereceye giren çocuklara hediyelerini kendisini verdi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen online spor turnuvalarında dereceye giren çocuklara hediyelerini kendisini verdi.

İl müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında karate, tekvando ve satranç turnuvaları düzenlendi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, dereceye giren çocukların, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için, evlerine kadar giderek hediyelerini takdim etti.

Çelik, tek tek ziyaret ettiği sporcularla ve aileleriyle de kısa bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA