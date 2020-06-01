Ankara'da öldürülen Barış Çakan isimli genç son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'da öldürülen Barış Çakan isimli genç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da öldürülen Barış Çakan isimli genç son yolculuğuna uğurlandı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için çıkan kavgada öldürülen Barış Çakan'ın cenazesi Elvan Köy Mezarlığın'da toprağa verildi.

01.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:49

Ankara'da öldürülen Barış Çakan isimli genç son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için çıkan kavgada öldürülen Barış Çakan'ın cenazesi Elvan Köy Mezarlığın'da toprağa verildi.

Başkentte Etimesgut ilçesi Alsancak mahallesinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki Çakan çıkan kavga sonucunda hayatını kaybetti. Çakan arkadaşı B.A ile bir parkta oturmak istedi. Çakan, ezan okunduğu sırada parkın yanındaki bir araçta müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı ve olay kısa sürede kavgaya döndü. Kavgada, Çakan bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Çakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Çakan'ın arkadaşı B.A ve araçtaki A.B., K.Y. ve Ö.Y göz altına alındı. Çakan'ın cenazesi Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Çakan'ın cenazesi, Etimesgut'ta bulunan Ahi Mesut Söğüt Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sosyal medyaya Çakan ve arkadaşı B.A.'nın Kürtçe müzik dinledikleri yüzünden saldırıya uğradıkları ve Çakan'ın yaşamını yitirdiği şeklinde yansıyınca İçişleri Bakanlığı ile Ankara Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği iddiaları yalanladı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Mayıs 2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuldu. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."

" Hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımız"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da cinayetin Kürtçe müzikten kaynaklı olduğu iddialarına, "Ayrıca; haftasonu Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" şeklinde yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da öldürülen Barış Çakan isimli genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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