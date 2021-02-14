Ankara'da öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı
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Ankara'da öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı

14.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:24
Ankara'da öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı

Başkentte öldürüldükten 40 gün sonra, kendisinden haber alamayan yakınlarınca cesedi bulunan 42 yaşındaki Yücel Öztürk'ün, arkadaşı Hacı T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Başkentte öldürüldükten 40 gün sonra, kendisinden haber alamayan yakınlarınca cesedi bulunan 42 yaşındaki Yücel Öztürk'ün, arkadaşı Hacı T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden 38 yaşındaki Hacı T, cezaevine gönderildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde yaşayan Yücel Öztürk'ün yakınları, 22 Ocak'ta, 40 gündür haber alamadıkları Öztürk'ün evine gitti. Kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Öztürk'ün cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yücel Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Özel ekip çözdü

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, evine gittikleri Hacı T'yi emniyete davet etti. Polisleri gören zanlı kaçmaya başladı.

Hacı T. yaşanan kısa kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hacı T, ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, "Yaşanan her şeyi anlatacağım. Kendisiyle beraber alkol alıyorduk. Bir süre sonra bana küfür etmeye başladı. Kendisini birkaç kez uyardım. Fakat küfür etmeye devam etti. Daha sonra tartışmaya başladık. O sırada Yücel'in silahına davrandığını gördüm. Ben de silahımı çıkartarak onu öldürdüm." dediği öğrenildi.

Hacı T'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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