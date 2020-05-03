Ankara'da okullara ve üst geçitlere makyaj
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Ankara'da okullara ve üst geçitlere makyaj

Ankara'da okullara ve üst geçitlere makyaj
03.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı ve kent estetiğine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı ve kent estetiğine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yıpranan ya da onarım gerektiren üst geçitlerde boyama ve tadilat işlemlerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarda da ücretsiz bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kenti bahar aylarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yer alan yıpranmış ya da boyası gelmiş üst geçitlere de bakım yapıyor. Son olarak İvedik Caddesi yaya üst geçidinde boyama çalışmasını tamamlayan ekipler, üst geçidi yeni bir görünüme kavuşturdu.

Büyükşehirden eğitime tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında okulların her türlü tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını da üstleniyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarda bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Başkent 153'e gelen talepler doğrultusunda okullarda iç ve dış cephe boyasının yanı sıra okul çevrelerinin ve bahçelerinin iyileştirilmesi, kanalizasyonlarının yenilenmesi, parke taşların döşenmesi, spor ve oyun çizgi alanlarının boyanması işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, son 3 ayda Başkent'te 48 okulun bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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