Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Son Dakika! Ankara'da yarın okul var mı? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı mı? 19 Ocak Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara'da binlerce öğrenci ve aileleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Son Dakika! Ankara'da yarın okul var mı? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı mı? 19 Ocak Ankara'da okullar tatil edildi mi?Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin'nden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'da okullar tatil edilmesi durumunda açıklama haberimizde yer alacaktır. Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ilerleyen saatlerde belli olacak. Ankara Valiliği'nden veya Vali Vasip Şahin'den açıklama gelmesi halinde detayları haberimizde ilerleyen saatlerde paylaşacağız.

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Ankara'da yarınki hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre -6 derece ve kar yağışlı gösteriyor. Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ilerleyen saatlerde belli olacak. Ankara Valiliği'nden açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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