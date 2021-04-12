Ankara'da okullar tatil mi? Ramazan'da Ankara'da okullar kapanacak mı?

Ankara Valiliği'nin aldığı karara göre Ankara'da okullar tatil mi? Koronavirüs tedbirlerinin alındığı ülkemizde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ankara'da okullar tatil mi? Ramazan'da Ankara'da okullar kapanacak mı?

Ankara Valiliği'nin aldığı karara göre Ankara'da okullar tatil mi? Koronavirüs tedbirlerinin alındığı ülkemizde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ankara'da okullar tatil mi? Ramazan'da Ankara'da okullar kapanacak mı?

OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün yapılacak ve bir çok kısıtlamanın gelmesi beklenen Bilim Kurulu'nda konuşulması beklenen konular;

- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

- Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.