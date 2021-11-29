Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA (Haberler.com) - Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı. Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Peki İzmir'de de Okullar tatil mi? Öğrenciler okula gidecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de okullar salı günü tatil edildi. Ankara'daki okullar için henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olursa sitemizden takip edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet