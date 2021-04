Ankara'da okullar kapanacak mı? Okullar kapanacak mı 2021?

ANKARA'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Açıklamanın tamamı şöyle: Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Bakan Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor. "Diğer illerle ilgili kararlar da il hıfzısıhha kurulları tarafından alınması durumunda il bazlı uzaktan eğitime geçilebilir.