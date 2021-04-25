ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
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ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da üniversite eğitimi sırasında bir ustanın yanında ney yapmayı öğrenen Muammer Eliyatkın (25), Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 ay önce atölye açtı.

ANKARA'da üniversite eğitimi sırasında bir ustanın yanında ney yapmayı öğrenen Muammer Eliyatkın (25), Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 ay önce atölye açtı. Yaptığı neyleri Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de pazarlayan Eliyatkın, bir yandan öğrencilere ney kursu veriyor.

Evli ve 1 çocuk babası ney ustası ve müzik öğretmeni Muammer Eliyatkın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördüğü sırada müzik aleti neye merak sardı. Ankaralı ney ustasının yanında eğitim alan Eliyatkın, 4 yıllık eğitimini bitirdikten sonra Ankara'da açtığı ney atölyesini 1 yıl sürdürdü. Eliyatkın, 6 ay önce memleketi Aydın'a dönerek Efeler ilçesinde ney atölyesi açtı. Eliyatkın, yaptığı neyleri başta Türkiye'nin dört bir yanına yollarken; Tanzanya, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Meksika gibi dünya ülkelerine de gönderiyor. Eliyatkın, yaptığı neyleri kalitesine göre tanesi 250 ile 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Aynı zamanda okullarda öğrencilere ney kursları da veren Eliyatkın, amacının bu enstrümanı daha da yaygın hale getirmek olduğunu söyledi.

'AYDIN'IN BUNA İHTİYACI VARDI'

Aydın'da ney imalatı yapan kimse olmadığı içi atölyesini burada açmayı tercih ettiğini belirten Muammer Eliyatkın, Bu enstrümanı çok iyi tanımak gerekiyor. Türkiye ve Dünya'nın dört bir yanına yaptığımız neyleri yolluyorum. Ana materyali kargı olan bir enstrüman yapıyoruz. Kargılar kasım ve aralık aylarında sazlıklardan kesiliyor. Kesildikten sonra 1.5, 2 yıl kurutulur. Ondan sonra da ustanın ellerinde yaklaşık 10 işlemden geçerek enstrüman olarak neye dönüşüyor. İnternet üzerinden müşteriler bize ulaşıyor. Verilen siparişleri ise yapıp, kargoyla adreslerine gönderiyorum. Bir neyin yapımı bazen 2 saat bazen de 1 gün bile sürebiliyor dedi.

ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI
ANKARA'DA ÖĞRENDİ, MEMLEKETİ AYDIN'DA NEY ATÖLYESİ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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