Ankara'da öğrencilere çorba dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi
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Ankara'da öğrencilere çorba dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.

09.10.2019 21:04
Ankara'da öğrencilere çorba dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.


Başkent'te öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Ankara il sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere çorba üretiminin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması, dağıtımının ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılması ve çorba üretim ücretinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi"ni içeren başkanlık yazısının Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından çalışmalar hızlandırıldı.


Mobil araçlarla üniversitelerin yoğun olduğu ilk etapta 5 noktada mevsime uygun çeşitlerde çorba ikramında bulunulacak. Ankara'da Ocak ayından itibaren hafta içi her gün 06.00-09.00 saatleri arasında öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve sıcak çorba içmesini sağlamak amacıyla şu noktalarda dağıtım yapılacak:


"- Dikimevi Metro çıkışı


Beşevler Metro çıkışı


Bahçelievler Metro çıkışı


ODTÜ Metro çıkışı


Hacettepe Üniversitesi Metro çıkışı"


Öğrencilerin yanında vatandaşların da çorba içebileceğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dağıtım konusunda ihale sürecinin hızla tamamlanacağını ve çorba dağıtımının okullar kapanana kadar devam edeceğini belirttiler. - ANKARA

Kaynak: İHA
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