Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı - Haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Güncel

Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı

ANKARA'da, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine, öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı.

13.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:15
Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı

ANKARA'da, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine, öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı. Öğrenciler, tatil boyunca alışveriş merkezleri gibi toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısında ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 2 hafta tatil edilmesine karar verilmesinin ardından, Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı. Keçiören ilçesindeki Genç Osman Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sabah erken saatte okul bahçesinde toplandı.'TATİLİ EVDE GEÇİRMEYE ÖZEN GÖSTERİN'

Ders zili öncesi okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere, okulların tatil edilmesiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencilere uyarılarda bulunan öğretmen, "İlk hafta izinlisiniz, daha sonra online eğitimler başlayacak. Bu size dinlenip, eğlenin diye verilmiş bir tatil değil. Sağlığınızla ilgili mecburiyetten okulların kapanmasıyla alakalı. Bu süreçte alışveriş merkezleri, toplu alanlar, park gibi yerlerden uzak durun. Bu tatili evinizde geçirmeye özen gösterin. Hijyen kurallarını unutmayın. Bu sizin eğlence tatiliniz değil. Hepinizin bu kuralları uygulayacağını ve kendi sağlığını koruyacağını biliyorum" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Kolonya ve dezenfektan hamlesi! Benzindeki bir zorunluluk askıya alındı Haber
Kolonya ve dezenfektan hamlesi! Benzindeki bir zorunluluk askıya alındı
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan ünlü çift, karantinadan ilk pozunu paylaştı Haber
Koronavirüse yakalanan ünlü çift, karantinadan ilk pozunu paylaştı
İmamoğlu'ndan tüm İstanbul halkını ilgilendiren koronavirüs uyarısı Haber
İmamoğlu'ndan tüm İstanbul halkını ilgilendiren koronavirüs uyarısı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Ebru Şallı Nuray Sayarı Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Nihat Özdemir Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 10:27:34. #1.15#