Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı.

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Öğrenciler, tatil boyunca alışveriş merkezleri gibi toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısında alınan, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi, 1 hafta da uzaktan eğitim yapılması kararının ardından Ankara'da öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Keçiören ilçesindeki Genç Osman Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sabah erken saatte okul bahçesinde toplandı. Ders zili öncesi okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere, okulların tatil edilmesiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencilere seslenen öğretmen, "İlk hafta izinlisiniz, daha sonra online eğitimler başlayacak. Bu size dinlenip, eğlenin, diye verilmiş bir tatil değil. Sağlığınızla ilgili mecburiyetten okulların kapanmasıyla alakalı. Bu süreçte alışveriş merkezleri, toplu alanlar, park gibi yerlerden uzak durun. Bu tatili evinizde geçirmeye özen gösterin. Hijyen kurallarını unutmayın. Bu sizin eğlence tatiliniz değil. Hepinizin bu kuralları uygulayacağını ve kendi sağlığını koruyacağını biliyorum" dedi.

Kaynak: DHA