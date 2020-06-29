Ankara'da Öğrenciler Fizik ve Kimya Sorularında Zorlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine 350 bin maske ve su dağıtımı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine 350 bin maske ve su dağıtımı yaptı. Ankara'da öğrencilerin fizik ve kimya sorularında daha çok zorlandığı gözlendi Kaynak: DailyMotion.com