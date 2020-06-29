Ankara'da Öğrenciler Fizik ve Kimya Sorularında Zorlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine 350 bin maske ve su dağıtımı yaptı.
29.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:43
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine 350 bin maske ve su dağıtımı yaptı. Ankara'da öğrencilerin fizik ve kimya sorularında daha çok zorlandığı gözlendi
Kaynak: DailyMotion.com