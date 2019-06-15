Ankara'da öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirdeki öğrenci evlerinde su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş sözünü daha yerine getirerek öğrenci evlerine su indirimi müjdesi verdi. Başkanlık yazısının Belediye Meclisi'nde kabulü ile öğrenci evlerindeki su tarifelerine yüzde 50 indirim uygulanacak" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle