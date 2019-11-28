Ankara'da Ödemiş rüzgarı

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:04

Kentin tanıtımı adına ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmaya devam eden Ödemiş Belediyesi, Ankara Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri çerçevesinde stant açtı. Ödemiş Belediyesi standı ilk günden ilgi odağı oldu.

"Zeybek Ödemiş'te böyle oynanır"

Ödemiş'in doğal ve tarihi değerlerini yansıtan görsellerin yanı sıra Ödemiş'i yurt ve dünya gündemine taşıyan Cumhuriyet Bayramı'ndaki 2003 kişilik unutulmaz zeybek gösterisi de görseller ve video sunumlarıyla ziyaretçilere yansıtıldı.

Ödemiş'in doğa ve tarih mirası mahallelerini tanıtan 5'er bin adet broşürün dağıtıldığı stant ziyaretçi akınına uğradı.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, Ödemiş Belediyesi standını ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Muğla Milletvekili Suat Özcan'a günün hatırası olarak plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler