Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı
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Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:44
Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı

ANKARA'da nevruz, HDP'nin organize ettiği etkinlikle kutlandı.

ANKARA'da nevruz, HDP'nin organize ettiği etkinlikle kutlandı. 

HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Çankaya Anıt Park'ta düzenlendi. Etkinlik nedeniyle çok sayıda polis önlem aldı, Anıt Park'a çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Birçok noktada arama noktaları oluşturuldu, alana gelenler tek tek aramadan geçirildi. Nevruz programında konuşan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Nevruz coşkusu heryerde. Parti kapatmayla, kayyumlarla bizi haklı mücadelemizden vazgeçireceklerini sananlar yanılıyorlar" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar konser eşliğinde halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı.

Bu sırada milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kutlamanın yapıldığı alana geldi. Ancak polis aramasına karşı çıkan Gergerlioğlu, alana girmedi. Gergerlioğlu, telefonla bağlantı yaparak nevruz kutlamasının yapıldığı alanın dışından kalabalığa seslendi.

 


Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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