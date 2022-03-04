Ankara'da narkotik suçundan bir yılda bin 821 kişi tutuklandı

Başkentte 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 9 bin 217 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 17 bin 230 şüpheliden bin 821'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlara ait verilen paylaştığı bir video yayımladı. 2021 yılında gerçekleştirilen 9 bin 217 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 17 bin 230 şüpheliden bin 821'inin tutuklandığı belirtildi.

Çok sayıda madde ve mühimmat ele geçirildi

Bir sene boyunca yapılan operasyonlarda toplamda ise 885 kilogram esrar, 138 kilogram eroin, 96 kilogram bonzai, 80 kilogram kokain, 36 kilogram skunk, 118 bin 617 adet ecstasy, 312 bin 953 adet captagon, 2 bin 693 kök kenevir, 8 kilogram afyon sakızı, 46 kilogram metamfetamin, 734 bin 929 adet sentetik ecza, 466 kök haşhaş bitkisi, 270 adet hassas terazi, 160 adet uyuşturucu düzeneği, 185 adet tabanca, 35 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uzun namlulu silah, 30 adet av tüfeği, 130 adet şarjör, 3 bin 832 adet fişek, 2 milyon 326 bin 959 Türk Lirası, 59 bin 400 euro, 59 bin 549 bin dolar ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa