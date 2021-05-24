Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 41 kişi tutuklandı
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Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 41 kişi tutuklandı

Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 41 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te, 17-23 Mayıs tarihleri arasında narkotik suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 398 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Başkent'te, 17-23 Mayıs tarihleri arasında narkotik suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 398 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından narkotik operasyonlarına ait 1 haftalık verileri paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 398 şüpheliden 41'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Operasyonlarda; 3 kilogram esrar, 400 gram eroin, 700 gram bonzai, 11 bin 500 adet ecstasy ve 2 bin 200 sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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