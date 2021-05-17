Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 20 kişi tutuklandı
Başkent'te, 10-16 Mayıs tarihleri arasında narkotik suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 295 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Başkent'te, 10-16 Mayıs tarihleri arasında narkotik suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 295 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından narkotik operasyonlarına ait 1 haftalık verileri paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 295 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlarda; 12 kilo 900 gram esrar, 1 kilogram eroin ve 4 bin 200 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı