ANKARA (Habermetre) - ANKARA'DA MUŞ RÜZGARI ESİYOR Aralarında Muş Belediyesi'nin de bulunduğu 145 belediyenin Ankara Millet Bahçesinde stant açtığı Tam Bana Göre Festival'de Muş rüzgarı esiyor. Şehrin tanıtımının yapıldığı Muş Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip görme engelli hemşehrimiz Bager Çalışçı'nın piyanosu ile katkı sunduğu Muş standında vatandaşlara şehrin tanıtan materyallerin yanı sıra yöresel ürünler ikram ediliyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ve gençlerle birlikte standa gelen misafirleri ağırlıyor. Gençlik festivali 21 Kasım tarihine kadar devam edecek.

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