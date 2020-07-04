Ankara'da motosiklet tamircisinde çıkan yangında 2 dükkan kül oldu
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Ankara'da motosiklet tamircisinde çıkan yangında 2 dükkan kül oldu

Ankara'da motosiklet tamircisinde çıkan yangında 2 dükkan kül oldu Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir motosiklet tamircisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 dükkan kül oldu.

04.07.2020 04:52 | Son Güncelleme: 04.07.2020 04:58

Ankara'da motosiklet tamircisinde çıkan yangında 2 dükkan kül oldu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir motosiklet tamircisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 dükkan kül oldu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Bulvarı üzerinde bulunan bir motosiklet tamircisinde meydana geldi. bilinmeyen bir nedenle motosiklet tamircisinde çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle tamircinin bitişiğinde bulunan bir dükkana daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dükkanların kepenklerini keserek müdahale ettiği yangında, yer yer küçük çapta patlamalar da olurken yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürülebildi.

Yangında, 2 dükkan ve içerisinde bulunan çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, tedbir amaçlı caddeyi trafiği kapatırken kundaklama iddialarına yönelik inceleme başlattı.

Ankara'da motosiklet tamircisinde çıkan yangında 2 dükkan kül oldu

Kaynak: İHA

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