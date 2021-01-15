Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

15.01.2021 06:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 06:32
Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 VH 658 plakalı motosiklet, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi.

Kazada motosiklette bulunan Kadir S. ve Tahsin Ş. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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