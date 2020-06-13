Ankara'da Moldovalı kadını, ayrılmak istediği erkek arkadaşı öldürmüş
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Ankara'da Moldovalı kadını, ayrılmak istediği erkek arkadaşı öldürmüş

Ankara'da Moldovalı kadını, ayrılmak istediği erkek arkadaşı öldürmüşANKARA'da, bir hafta önce tabanca ile vurulan Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan'ın (44) ilişki yaşadığı ve ayrılmak istediği S.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

13.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:05

Ankara'da Moldovalı kadını, ayrılmak istediği erkek arkadaşı öldürmüş

ANKARA'da, bir hafta önce tabanca ile vurulan Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan'ın (44) ilişki yaşadığı ve ayrılmak istediği S.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, 12 mobese, 147 güvenlik kamerasında yaklaşık 780 dakikalık görüntüyü incelemesi sonucu tespit ettiği S.İ. ile tabancayı satın aldığı Ö.S. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen 5 Haziran'da Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta meydana gelen olayda Carmen Florentina Aydoğan, sokak üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayette kullanılan tabancayı, olay yerinin yakınında çantanın içinde buldu. Bunun üzerine çevrede bulunan tüm mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 50 kilometrelik alanda 12 mobese, 87 farklı noktada toplam 147 güvenlik kamera görüntüsünden yaklaşık 780 dakikalık görüntü tarandı. İnceleme sonunda tespit edilen ve kaçarken iki kez tişört değiştirdiği belirlenen S.İ., olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzakta saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ.'nin, evli olan Carmen Florentina Aydoğan ile ilişki yaşadığı, kadının ayrılmak istemesi üzerine de çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi. S.İ.'nin, olayda kullandığı tabancayı para karşılığında temin ettiği Ö.S. de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Moldovalı kadını, ayrılmak istediği erkek arkadaşı öldürmüş

Kaynak: DHA

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