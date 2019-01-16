Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesetleri, binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki incelemeleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
Tabutlardan görüntü
Cenaze araçlarından görüntü
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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA-DHA - Ankara
Kaynak: DHA