Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesetleri, binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

Tabutlardan görüntü

Cenaze araçlarından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA-DHA - Ankara

Kaynak: DHA
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