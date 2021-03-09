Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
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Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

09.03.2021 04:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 04:43

Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttuFerhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İçerisinde ahşap malzemenin yanı sıra yanıcı ve parlayıcı kimyasalların da bulunduğu atölyedeki yangın itfaiyenin 1 saat süren çabası ile söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Kalım Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, içerde bulunan ahşap malzemenin yanı sıra yanıcı ve parlayısı kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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