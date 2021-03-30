Ankara'da minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde
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Ankara'da minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'ne inşa edilen Gül Kreş Adası ailelerin çocuklarını güvenle bırakacağı adres oldu.

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Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'ne inşa edilen Gül Kreş Adası ailelerin çocuklarını güvenle bırakacağı adres oldu. Pandemi nedeniyle şuanda 92 öğrencinin bulunduğu kreşte 12'şer çocuktan oluşan 9 derslik bulunuyor. 200 öğrenci kapasiteli kreş; maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yüzde elli kapasite ile hizmet veriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Gül Kreş Adası'ndaki minik öğrencilerimiz uzman öğretmen kadromuzun ve çocuk psikologlarımızın gözetiminde emin ellerde eğitimlerine devam ediyorlar. Şehrimizdeki kreş ihtiyacını karşılamak için açtığımız bu eğitim yuvasını ticaret yapmak için değil, vatandaşımıza hizmet etmek için açtık. Kreşlerimizin sayısını çoğaltarak geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Kreşte uzman kadro

Başkan Altınok, Kreş Adası'nda eğitim gören minik öğrencilere parlak bir gelecek hazırlamak için uzman kadro oluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımıza, yavrularımıza, meleklerimize, miniklerimize ve çiçeklerimize güzel bir eser yaptık. Onları her alanda yetiştiren, anne sevgisini, anne şefkatini gösteren kreşimizde çocuklarımız mutlu ve emin ellerde. Yavrularımızı nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de ona göre şekillenir. Kreş hizmetimiz geleceğimize attığımız imzadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'da minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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