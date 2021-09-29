Son dakika haberi: Ankara'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ankara'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ankara'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde midibüsün çarptığı 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde midibüsün çarptığı 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Etlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil B. idaresindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf E.C.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri 'Hepinizi vuracağım' diye tehdit etti

Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri "Hepinizi vuracağım" diye tehdit etti

 Ankara'da 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti

Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

 Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Şafak Sezer Demet Özdemir
Spor Muslera Fatih Terim Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Ankara'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 23:05:23. #1.11#