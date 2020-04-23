Ankara'da meydanlarında sessiz 23 Nisan Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da etkiledi.

Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da etkiledi. 23 Nisan evlerde kutlanırken, meydanlara Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleri ile temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 00.00 itibarıyla başladı. Polis ekipleri de Ankara'daki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da etkiledi. 23 Nisan kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirilirken, sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Ankara'da sessizliğin hakim olduğu Kızılay Meydanı'na ve çevredeki binalara 23 Nisan nedeniyle Türk bayrakları asıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA