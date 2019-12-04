Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
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Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:49
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini ardırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü dökümü:

Kar yağışından görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA, -


Kaynak: DHA
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