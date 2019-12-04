Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı.
Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini ardırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.
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Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, -