Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:49

Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini ardırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

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Kar yağışından görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, -

Kaynak: DHA