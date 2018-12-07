Ankara'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken, sezonun ilk karının tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluğu parklarda aldı.

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı. Geride kalan günü aralıklarla yağan yağmur altında geçiren Başkent'te yağışlar gece saatlerinden itibaren kara dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar, rüzgar ve soğuk hava nedeniyle yer yer tipiye dönüştü.

Özellikle Ahlatlıbel, İncek, Oran, Dikmen, Bağlum gibi semtlerde yoğun kar yağışı meydana geldi. Ara sokaklar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, yollarda görüş mesafesinin kısalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de geceyi kar mesaisinde geçirdi. Şehrin ana arterlerinde hazır bekleyen belediye ekipleri, yollarda buzlanma olan yerleri tuzladı.

Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdığını öğrenen Ankaralılar, kendilerini sokağa attı. Yenimahalle'deki evlerinden kalkıp, Ahlatlıbel Mahallesi'ne gelen bir aile, sezonun ilk karının tadını çıkardı. - ANKARA