Ankara'da Mevlüt dedenin komşularına akordiyonla "moral konseri" Sincan ilçesinde 70 yaşındaki Mevlüt Efe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine akordiyonuyla moral konseri verdi.

Sincan ilçesinde 70 yaşındaki Mevlüt Efe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine akordiyonuyla moral konseri verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları emeklisi Efe, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde dışarı çıkamayan Plevne Mahallesi sakinleri için mini konser düzenledi.

Gençlik yıllarında hobi olarak çaldığı akordiyonuyla balkona çıkan Efe'nin çaldığı eserlere komşuları alkışla destek verdi.

Salgından korunmak için "Evde kal" çağrısında da bulunan Mevlüt Efe, "Bugünlerin geçmesi için evde kalıyoruz. Bir gün inşallah bu dertten kurtulacak bütün insanlar, bizler de mecburen 'evde kal' çağrısına uymak için evdeyiz. Evde kal Sincan, evde kal Ankara, evde kal Türkiye." dedi.

Kaynak: AA