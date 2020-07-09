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Ankara'da metruk yapılar için yıkım kararı
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Ankara'da metruk yapılar için yıkım kararı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa semtlerinde yer alan 58 metruk yapının yıkılacağını duyurdu.

Ankara'da metruk yapılar için yıkım kararı
09.07.2020 03:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:05

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa semtlerinde yer alan 58 metruk yapının yıkılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; 'Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanında bulunan 58 metruk yapının alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nce onaylandı.Söz konusu alan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile Bakanlar Kurulu tarafından 'Riskli Alan' olarak ilan edilmişti.


Kaynak: DHA

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