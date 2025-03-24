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Ankara'da metrolar kapalı mı?

Ankara'da metrolar kapalı mı?
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Başkent Ankara'da da ulaşım kısıtlaması sürüyor. Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu. Peki, Ankara'da metrolar kapalı mı?

İstanbul'da eylem ve gösteri yasağı 27 Mart'a kadar uzatılmıştı. Valiliğin yeni aldığı karara göre içerisinde Galata Köprüsü, Vezneciler Caddesi'nin de bulunduğu 12 yol kapatıldı. Ankara'da metrolar kapalı mı?

ANKARA'DA METROLAR KAPALI MI?

Başkent Ankara'da da ulaşım kısıtlaması sürüyor.

Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Ayrıca ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti de yapılmayacak.

Eylem yasağı Ankara'da ve İzmir'de 25 Mart Salı gününe kadar sürecek.

Ankara Kapalı Metro Durakları:

  • ODTÜ
  • Söğütözü
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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