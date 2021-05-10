Ankara'da metrolar açık mı? Ankara metro çalışma saatleri! Ankara metrolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Ankara'da metrolar açık mı? Ankara metro çalışma saatleri! Ankara metrolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara'da metrolar açık mı? Ankara metro çalışma saatleri! Ankara metrolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ankara'da metro çalışma saatleri Ankara'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe giden kişiler Ankara metrosunun açılma ve kapanma zamanlarını merak ediyor. Peki, Ankara metrolar açık mı? Ankara metro çalışma saatleri! Ankara metrolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ankara metrosu pandemi kısıtlamalarından sonra saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Ankara'da metro çalışma saatleri Ankara'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe giden kişiler Ankara metrosunun açılma ve kapanma zamanlarını merak ediyor. Peki, Ankara metrolar açık mı? Ankara metro çalışma saatleri! Ankara metrolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ankara metrosu pandemi kısıtlamalarından sonra saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta? İşte detaylar haberimizde…

ANKARA'DA METROLAR AÇIK MI?

Gün içerisinde milyonlarca insanın tercih ettiği ve trafik sorununu ortadan kaldıran metrolar pandemiden önce haftanın her günü çalışırken, yayınlanan yeni genelgeye göre, Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Pazartesi günleri saat 06.00'ya kadar Raylı Sistem İşletmeleri çalışmamaktadır.Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte, sabah saat 06:00'da başlayan Ankara Metrosu, hizmete ara vermeden gece saat 19:30'a kadar çalışmaya başlamıştır.

ANKARA METROSU SAATLERİ

Ankara metrosu saat 06:00 ile 19:30 arasında vatandaşların ulaşımını sağlamaktadır. Ayrıca güncel otobüs hareket saatleri ile güzergâhlara EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve www.ego.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

ANKARA METROSU DURAKLARI

Ankara metrosu olarak bilinen Ankara Metrosu, A1 metro hattı üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedir. A1 metro hattı Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat üzerinde;

Kurtuluş

Kolej.

Kızılay.

Demirtepe.

Maltepe.

Tandoğan.

Beşevler gibi duraklar yer almaktadır.

KORU METROSU SAATLERİ VE DURAKLARI

Koru metrosu da Ankara Metrosu gibi sabah 06:00 ile gece 19:30'a kadar vatandaşların ulaşımını sağlar. Koru metro durakları ise Kızılay durağından başlayarak, Milli Kütüphane, Söğütözü, Tarım Bakanlığı, Beytepe ve Koru durağına kadar ulaşımı sağlar.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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