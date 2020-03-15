Ankara'da maskeli 4 yankesici yakalandı ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.

ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edildi

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA