Ankara'da maskeli 4 yankesici yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Ankara'da maskeli 4 yankesici yakalandı

ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.

15.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:47
Ankara'da maskeli 4 yankesici yakalandı

ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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