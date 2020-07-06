Ankara'da, maske takmayan 1045 kişiye para cezası Ankara'da, maske takmayan 1045 kişiye para cezasıANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1045 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ankara'da, maske takmayan 1045 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1045 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık" denildi.

'TEDBİRLER DAHA FAZLA DEĞER KAZANIYOR'

Vali Vasip Şahin, valiliğin açıklamasını Twitter'dan tekrar paylaşarak, "Unutmayalım, temizlik ve mesafe tedbirlerine riayetimiz, maske takmaya gösterdiğimiz itina ile daha fazla değer kazanıyor" ifadesine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA