Ankara'da maske denetimi
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Ankara'da maske denetimi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirilen Ankara'da, polis ekipleri maske denetimi yaptı.

Ankara'da maske denetimi
18.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:46
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirilen Ankara'da, polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maskesiz olanlar ve maskelerini uygun şekilde takmayanlar uyarıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ile Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkla alanlarda ve toplu bulunulan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske yasağının ilk gününde Başkent sokaklarında yoğunluk yaşandı. Ankaralıların büyük bölümü, sokağa maskeleriyle çıktı. Bazı vatandaşların ise maskesiz olduğu, bir bölümünün de maskelerini uygun şekilde takmadığı görüldü. 

MASKESİZ GENÇ ÇİFTİ POLİS UYARDIPolis ekipleri, kentin sembol alanlarından Kızılay'da maske denetimi yaptı. Polisler, maskesiz sokağa çıkanları ve maskelerini uygun şekilde takmayanları uyardı. Polisler, Kızılay'da bisikletiyle yolun karşısına geçen gence neden maske takmadığını sordu. Bisiklet sürerken nefes alamadığını ileri süren genç, polisin uyarısı üzerine cebinden çıkardığı maskeyi takarak yola devam etti. Polis, meydanda maskesiz olan kız arkadaşıyla buluştuktan sonra kendisi de maskesini çıkaran gence de müdahale etti. Maskesiz şekilde el ele tutuşarak yürüyen gençleri durduran polis, maskelerini takmalarını istedi. Genç çift, uyarı üzerine maske taktı.'MASKE TAKMAYANLARIN CEZASINI ÇEKİYORUZ'

Ulus Meydanı'nda da birçok vatandaşın maske yasağına uyduğu görüldü. Meydanda vatandaşların, maskeleriyle ve sosyal mesafelerini koruyarak oturdukları gözlendi. Hayrettin Urgan (77) maske takma zorunluluğu getirilmesini desteklediğini söyleyerek, "Biz bu virüs yüzünden zaten çok ceza çektik, 3 ay içeride kaldık. Şimdi de maske takmayanların cezasını çekiyoruz. Biz zaten sürekli maskeli geziyoruz. Yaş itibarıyla kendimizi korumamız gerekiyor" dedi. 


- Ankara

Kaynak: DHA

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