Ankara'da "Market Tedbirleri" genelgesi kapsamında marketlerde satılan ürünler denetlendi
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Ankara'da "Market Tedbirleri" genelgesi kapsamında marketlerde satılan ürünler denetlendi

Ankara'da 'Market Tedbirleri' genelgesi kapsamında marketlerde satılan ürünler denetlendi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Başkentte Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yaptı.

Başkentte Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, Bakanlığın bugünden itibaren uygulanacak genelgesi doğrultusunda marketlerde sadece temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan yemi ve mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünlerinin satılıp satılmadığını denetledi.

Alkollü ürün ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve züccaciye gibi ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.

Marketlerin büyük çoğunluğunda önceki genelgeler doğrultusunda sınırlı sayıda müşterinin ateş ölçümü yapılarak içeri alındığı, satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı levhaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılmadığı görüldü.

Tam kapanma süresince denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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