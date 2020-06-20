Ankara'da, market işletmecisini gasbeden cezaevi firarisi yakalandı
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Ankara'da, market işletmecisini gasbeden cezaevi firarisi yakalandı

ANKARA'da market işletmecisi G.Ö.'yü bıçakla yaralayarak, para, telefon ve otomobilini gasbeden E.Ç., gözaltına alındı.

Ankara'da, market işletmecisini gasbeden cezaevi firarisi yakalandı
20.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:15

ANKARA'da market işletmecisi G.Ö.'yü bıçakla yaralayarak, para, telefon ve otomobilini gasbeden E.Ç., gözaltına alındı. İki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.Ç., tutuklandı.

Geçen 31 Mart'ta meydana gelen olayda market işletmecisi G.Ö., iş yerine gelen E.Ç.'nin piyasa fiyatından daha ucuza 470 paket sigara satma teklifini kabul etti. G.Ö., otomobiliyle sigaraları teslim almak için buluşma noktasına gitti. Burada çıkan tartışmada E.Ç., belinden çıkardığı bıçak ile G.Ö.'yü yaralayarak, üzerinde bulunan 5 bin TL ve telefonunu aldı. Şüpheli, yaraladığı G.Ö.'nün aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan G.Ö., şikayette bulundu.Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin G.Ö.'ye ait otomobil ile akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen E.Ç, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.'nin iki ayrı hırsızlıktan arandığını ve cezaevi firarisi olduğunu belirlendi. E.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'silahla yağma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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