Ankara'da market deposunda yangın
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Ankara'da market deposunda yangın

20.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:03
Ankara'da market deposunda yangın

ANKARA'da bir market zincirinin ana tedarik deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'da bir market zincirinin ana tedarik deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde çok sayıda şubesi bulunan marketin ana tedarik deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen depoda, yaklaşık 15 milyon TL'lik ürün bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ankara'da market deposunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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