Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
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Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

14.03.2021 07:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 07:27

Ankara'da mağarada define aramak için kaçak kazı yapan 10 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da mağarada define aramak için kaçak kazı yapan 10 zanlı gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlum Şehit Fırat Bulut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Karakaya Mahallesi, Ova mevkisindeki mağaranın önünde bir kişinin gözcülük yaptığını gördü.

Bunun üzerine harekete geçip mağaraya operasyon düzenleyen polis, H.D, M.B, E.E, Ş.B, E.S, D.B, Ö.E, S.K, F.A. ve B.Ö'yü define ararken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin mağarayı yaklaşık 20 metre kazdığı tespit edildi, kazıda kullanılan hilti, jeneratör ve kazma ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
Mağarada kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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