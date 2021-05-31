ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
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ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde madde bağımlılarının kullandığı belirlenen 22 metruk bina, polisin geniş güvenlik önlemleri altında yıkılmaya başlandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde madde bağımlılarının kullandığı belirlenen 22 metruk bina, polisin geniş güvenlik önlemleri altında yıkılmaya başlandı.

Çankaya'da Keklikpınarı Mahallesi mevkiinde madde bağımlılarının kullandığı metruk binalarla ilgili çalışma başlatıldı. Çevrede huzursuzluğa neden olan madde bağımlılarının barınma yeri haline gelen binalar tespit edildi. Yapılan çalışmada hepsi de gecekondu tarzı 22 metruk bina belirlendi. Tespit edilen binaların yıkılması için bugün Çankaya Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yıkım öncesi polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Son kez kontrol edilen ve içeride kimsenin bulunmadığı belirlenen binaların daha sonra yıkımına başlandı.

ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI
ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANKARA'DA MADDE BAĞIMLILARININ KULLANDIĞI BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI - Haberler
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