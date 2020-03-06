Ankara'da lüks villaya fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
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Ankara'da lüks villaya fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Ankara'da fuhuş yapılan villaya düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:37
Ankara'da lüks villaya fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

'da fuhuş yapılan villaya düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir villada fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kızılcaşar Mahallesi'ndeki villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Belirlenen adresi takibe alan polis, lüks villaya baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılardan N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S. "fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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