Ankara'da lüks saat hırsızları, 'Pim' operasyonuyla yakalandı
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Ankara'da lüks saat hırsızları, 'Pim' operasyonuyla yakalandı

Ankara'da lüks saat hırsızları, 'Pim' operasyonuyla yakalandıANKARA'da bir iş yerinden 310 bin TL değerinde 2 saat çalan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si, polisin düzenlediği 'Pim' operasyonuyla yakalandı.

16.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:31

Ankara'da lüks saat hırsızları, 'Pim' operasyonuyla yakalandı

ANKARA'da bir iş yerinden 310 bin TL değerinde 2 saat çalan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si, polisin düzenlediği 'Pim' operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte, lüks saat satışı yapan iş yerinin sahibi, dükkanından 2 saatin çalınması üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, toplam 310 bin TL değerindeki iki kol saatini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saat alma bahanesiyle gelen 3 hırsızdan 1'inin çalışanları oyaladığını, diğer şüphelilerin de o sırada vitrinde bulunan 2 kol saatini çaldığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, kadın şüpheli Chaima B.T.'nin saati çaldıktan sonra bölgedeki bir internet kafeye girdiğini belirledi. Kafede incelemede bulunan ekipler, şüphelinin yurt dışına çıkacağını tespit etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekiplerince 'Pim' adı verilen operasyon başlatıldı. Tunus uyruklu Chaima B.T., İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan Chaima B.T, emniyetteki ifadesinde, olayı Irak uyruklu Yaser A. ve Filistin uyruklu Muhamed A.'nın planladığını söyledi. Ardından Yaser A. İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına aldı. Odada yapılan aramada, çalınan saatlerden biri ve 5 bin 340 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaser A. ve Chaima B.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhamed A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da lüks saat hırsızları, 'Pim' operasyonuyla yakalandı

Kaynak: DHA

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