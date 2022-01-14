Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak (change) piyasaya süren çete çökertildi.

ANKARA'da, yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak (change) piyasaya süren çete çökertildi. Polisin, 'change' adını verdiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz araç getirip, sattığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, yurt dışından Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip, sattığı belirlendi. Çete üyelerinin, bu yolla 'change' yapılan 18 lüks otomobili piyasaya sürdüğü, yaklaşık 5 milyon liralık kazanç elde ettikleri saptandı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik 'change' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ. Ö., Ö. Ö., R. Ö., S. Ö., T. I. ve F. Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden İ.Ö., Ö.Ö. ve R.Ö. tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan, piyasaya sürülen 18 araca da el konuldu.

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

Son dakika haberi... Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu 3 tutuklama

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