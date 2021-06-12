Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
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Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak (change) piyasaya süren çete çökertildi.

ANKARA'da, yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak (change) piyasaya süren çete çökertildi. Polisin, 'change' işlemini kuyumcu iki kardeş yaptığı için '22 ayar' ismini verdiği operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, kuyumcu kardeşler tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip, sattığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde '22 ayar' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ve Ömer Ö. ile birlikte Cemil Ö., Bahadır Y., Batuhan A. ve Rauf D. gözaltına alındı, 'change' yapılan 22 araç ele geçirildi.

Şüphelilerin, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip, sattığı belirlendi. Çete üyelerinin, bu yolla 'change' yapılan 22 lüks otomobili piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Araçların satışından ise yüklü miktarda kazanç elde ettikleri saptandı. Öte yandan 'change' işlemini çete üyesi kuyumcu kardeşler yaptığı için operasyona '22 ayar' ismi verildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ve Ömer Ö. tutuklanırken, Cemil Ö., Bahadır Y., Batuhan A. ve Rauf D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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