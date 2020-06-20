Ankara'da LGS sınavı maratonu (2) SINAV SONA ERDİLGS kapsamında iki oturum halinde yapılan merkezi sınav, sona erdi.

SINAV SONA ERDİ

LGS kapsamında iki oturum halinde yapılan merkezi sınav, sona erdi. Çankaya'daki Fevzi Özbey Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, çıkışta kendilerini bekleyen anne ve babalarına sarıldı. Koltuk değnekleriyle sınava giren Onur Unudan da okulun bahçesinde annesine sarılarak, sınavın iyi geçtiğini söyledi. Öğrenciler, aileleriyle evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: DHA