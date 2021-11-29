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Ankara'da "Laser Run Şehir Turu Yarışı" yapılacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ankara'da

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara'da "UIPM Global Laser Run Şehir Turu II Yarışı" düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara'da "UIPM Global Laser Run Şehir Turu II Yarışı" düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek yarışma 4 Aralık'ta yapılacak.

Organizasyon 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler ile masterlar kategorisindeki kadın ve erkek sporcuların katılımına açık olacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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