Ankara'da "Laser Run Şehir Turu Yarışı" yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara'da "UIPM Global Laser Run Şehir Turu II Yarışı" düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek yarışma 4 Aralık'ta yapılacak.

Organizasyon 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler ile masterlar kategorisindeki kadın ve erkek sporcuların katılımına açık olacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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