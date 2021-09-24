Ankara'da "laf atma" kavgasında darbedilerek öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Başkentte, "laf atma" meselesinden çıkan tartışmada dövülerek öldürülen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın olay yerindeki son görüntülerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 22 Ağustos 2020'de bir parkta genç kıza laf attığı iddiasıyla tartıştığı grup tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Bağcı'nın son anlarının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına girdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Bağcı'nın parkın kenarında kalabalık bir grubun arasında bulunduğu, bayılarak yere düştüğü, bir kişi tarafından kaldırılarak güçlükle yürütüldükten sonra yol ortasında tekrar düştüğü görüntüler yer aldı. Yere yığılan Bağcı'nın çevredekiler tarafından sürüklenerek park halindeki minibüsün yanına yatırıldığı, bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

10 sanık yargılanıyor

Yenimahalle'de, bir genç kıza laf attığı iddiasıyla çevredekilerle tartışan Hasan Bağcı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kalabalık grup tarafından darbedilerek ağır yaralanmıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bağcı, kurtarılamamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklardan 2'sinin tutuklu yargılandığı dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.